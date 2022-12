Bert Duverger (47) moet 24 jaar naar de cel voor de moord op zijn ex-vrouw Isabelle Meeus: “U kan nog iets betekenen, vooral voor uw kinderen”

Sint-Gillis-Waas24 jaar cel. Dat is de straf die Bert Duverger (47) van het Gentse hof van assisen heeft gekregen voor de moord op zijn voormalige partner Isabelle Meeus (40). De verpleger bracht de vrouw in april 2020 om het leven in Sint-Gillis-Waas.

Op 23 april 2020 wurgt verpleger Bert Duverger (47) na een ruzie zijn voormalige partner Isabelle Meeus in Herdershof, Sint-Gillis-Waas, toen ze bij hem de kinderen kwam ophalen. De twee hadden na hun scheiding al lang een moeilijke relatie wegens hun verschillende kijk op de opvoeding. Wanneer de politie hem arresteert, verklaart hij dat hij blij is dat alles achter de rug is. Bert Duverger wordt ervan beschuldigd zijn ex-partner met voorbedachten rade gedood te hebben. U kan alles lezen over deze zaak in ons dossier.

In de nacht van donderdag op vrijdag boog de volksjury zich tot de vroege uurtjes over de schuldvraag. De verdediging had eerder die avond de voorbedachtheid betwist. Volgens hen was hij schuldig aan doodslag - intentioneel, maar niet met voorbedachten rade - en niet aan moord. Zo stelde zijn advocaat dat Duverger handelde vanuit een opwelling. “Er zijn drie mensen in het leven van deze man en door deze moord gaat hij ze jarenlang niet meer zien. Waarom zou hij dat in godsnaam willen? Dat is een absurd plan”, klonk het.

Moord

Uiteindelijk besliste de jury om het relaas van de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie te volgen: moord luidde het besluit, met voorbedachten rade dus. “De beschuldigde bracht Isabelle Meeus zodanige kwetsuren toe dat ze overleden is op 1 mei. Aan de aard en intensiteit van het geweld blijkt dat hij zijn ex-partner dood wilde”, klonk het arrest. “(...) Na elk stadium van geweld had de beschuldigde de kans om te stoppen, maar hij liet het geweld escaleren. Ook het feit dat hij na de feiten geen adequate hulp heeft geboden aan Isabelle Meeus, zorgde voor haar dood.”

24 jaar cel

Vrijdagochtend ging het proces verder over de strafmaat. De verdediging sprak een half uurtje in op de jury om de straf zo laag mogelijk te houden. Om 10 uur ging de jury opnieuw in beraad. Deze middag werd het arrest bekendgemaakt. Duverger moet 24 jaar naar de cel voor de moord op zijn ex-partner. De jury volgde hiermee het openbaar ministerie dat ook een celstraf van 24 jaar had gevorderd. Wel wilde het parket dat Duverger na zijn celstraf nog vijf jaar onder toezicht zou komen van de strafuitvoeringsrechtbank, maar dat vond de jury niet nodig.

Quote Wellicht zal mijn cliënt, de vader van het slachtof­fer, nu in een zwart gat vallen, maar dan wel met de steun van een familie die eindelijk een loodzwaar hoofdstuk kan afsluiten Christian Clement, advocaat van de papa van Isabelle Meeus

“Ik denk dat de jury met sterke, duidelijke argumenten bevestigt wat mijn cliënt als vader altijd heeft aangevoeld", reageert Christian Clement, advocaat van de papa van Isabelle Meeus. “De strafmaat is eigenlijk geen materie voor de burgerlijke partijen, maar als jurist vind ik het een gebalanceerd arrest. Mijn cliënt kan zich dan ook vinden in de beslissing van het hof. Het was een zware week voor hem, maar hij is blij dat het achter de rug is. En dat wat hij altijd al zei dat er met zijn dochter is gebeurd, vandaag werd bevestigd door de jury. Wellicht zal hij nu in een zwart gat vallen, maar dan wel met de steun van een familie die eindelijk een loodzwaar hoofdstuk kan afsluiten.”

Gediplomeerd verpleger

24 jaar cel is een zware straf. Het hof tilde dan ook zwaar aan de ernst het geweld. “Een totaal gebrek aan respect en normbesef", las de voorzitter voor uit het arrest. “Het slachtoffer werd op een gruwelijke manier vermoord in een omgeving waar ze net veilig zou moeten zijn. Dan is er ook nog het feit dat hij een gediplomeerd verpleger is, maar gedurende tien minuten geen enkele poging ondernam om het slachtoffer te reanimeren. Hij bleef onberoerd bij het leed van het slachtoffer.”

Quote Toen de kiem van zijn persoon­lijk­heid werd gevormd, ontbrak de nodige nestwarmte Arrest

Dat de straf niet zwaarder is, heeft Duverger te danken aan zijn blanco strafblad. Het hof hield ook rekening met zijn moeilijke jeugd in India. “Toen de kiem van zijn persoonlijkheid werd gevormd, ontbrak de nodige nestwarmte”, aldus het arrest. “Dat hij tijdens zijn opsluiting al deels probeerde om de burgerlijke partijen te vergoeden, speelt ook in zijn voordeel.”

Duverger zat in afwachting van zijn proces net geen drie jaar achter tralies. Die tijd wordt afgetrokken van de straf die hij vrijdag kreeg. Voorzitter Antoon Boyen had op het einde van de zitting nog een boodschap voor Duverger: “U kan nog iets betekenen, vooral voor uw kinderen. U hebt kwaliteiten. Leer hulp aanvaarden in de overtuiging dat u niet alles alleen aankunt.”

