Bert D. (47) moet 24 jaar naar de cel voor de moord op zijn ex-vrouw Isabelle Meeus

Sint-Gillis-Waas24 jaar cel. Dat is de straf die Bert D.(47) van het Gentse hof van assisen heeft gekregen voor de moord op zijn voormalige partner Isabelle Meeus (40). De verpleger bracht de vrouw in april 2020 om het leven in Sint-Gillis-Waas.

Op 23 april 2020 wurgt verpleger B.D. (47) na een ruzie zijn voormalige partner Isabelle Meeus in Herdershof, Sint-Gillis-Waas, toen ze bij hem de kinderen kwam ophalen. De twee hadden na hun scheiding al lang een moeilijke relatie wegens hun verschillende kijk op de opvoeding. Wanneer de politie hem arresteert, verklaart hij dat hij blij is dat alles achter de rug is. B.D. wordt ervan beschuldigd zijn ex-partner met voorbedachten rade gedood te hebben. U kan alles lezen over deze zaak in ons dossier.

In hun pleidooi had de verdediging de voorbedachtheid betwist. Ze stelde dat B.D. handelde vanuit een opwelling. “Er zijn drie mensen in het leven van deze man en door deze moord gaat hij ze jarenlang niet meer zien. Waarom zou hij dat in godsnaam willen? Dat is een absurd plan”, klonk het.

In de nacht van donderdag op vrijdag boog de volksjury zich tot de vroege uurtjes over de schuldvraag. Uiteindelijk besliste ze om het relaas van de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie te volgen: moord luidde het besluit, met voorbedachten rade dus. “De beschuldigde bracht Isabelle Meeus zodanige kwetsuren toe dat ze overleden is op 1 mei. Aan de aard en intensiteit van het geweld blijkt dat hij zijn ex-partner dood wilde”, klonk het arrest. “(...) Na elk stadium van geweld had de beschuldigde de kans om te stoppen, maar hij liet het geweld escaleren. Ook het feit dat hij na de feiten geen adequate hulp heeft geboden aan Isabelle Meeus, zorgde voor haar dood.”

Vrijdagochtend ging het proces verder over de strafmaat. De verdediging sprak een half uurtje in op de jury om de straf zo laag mogelijk te houden. Om 10 uur ging de jury opnieuw in beraad. Deze middag werd het arrest bekendgemaakt. B.D moet 24 jaar naar de cel voor de moord op zijn ex-partner.

