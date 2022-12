Basisschool schort lessen op door massale ziekte: “Helft van leerkrachten en derde van leerlingen afwezig”

KemzekeIn basisschool De 7-sprong in Kemzeke is de helft van het lerarenkorps ziek. Ook een derde van de leerlingen is afwezig door ziekte. De school blijft open, maar de lessen zijn wel opgeschort.

De 7-sprong telt in totaal 223 leerlingen, maar daarvan zitten er vandaag 74 ziek thuis. “Eerst was er de griep bij leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar”, zegt directeur Davy Herremans. “Het virus verspreidde zich daarna door de school. Intussen kampen we ook met andere ziektes zoals RSV, buikgriep, infecties op de luchtwegen en roodvonk. Twee kinderen hebben ook positief getest op corona.”

Ook het lerarenkorps bleef niet gespaard van ziekte. Van de 14 leerkrachten zijn er 7 afwezig door ziekte. “We moeten onophoudelijk puzzelen om alles georganiseerd te krijgen”, zegt de directeur. “Er zijn nog amper leerkrachten en in sommige klassen is het gewoon zinloos om nog les te geven. Na overleg hebben we beslist om de school wel open te houden, maar de lessen sinds vandaag op te schorten en geen nieuwe leerstof meer te behandelen voor de kerstvakantie. De ouders werden dinsdag verwittigd en zijn ons wel heel dankbaar dat we open blijven. We zetten nu klassen samen, sommige leerlingen die eerder ziek waren halen wat leerstof in, anderen krijgen andere opdrachten of activiteiten.”

Anders dan in secundaire scholen wordt er in lagere scholen nog volwaardig lesgegeven tot aan de kerstvakantie. “Hopelijk kunnen we vanaf januari terug met een voltallig team aan de slag”, aldus de directeur. “Want vervanging voor zieke leerkrachten is er gewoonweg niet meer. Dat is een probleem waar de bevoegde minister hopelijk snel een oplossing voor vindt.”

