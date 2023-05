Alstublieft, een gratis tip van Marja (100) uit Sint Jansteen: ‘Drink elke dag een glas warme chocomel’

Laat Marja maar lekker doen in haar vertrouwde omgeving. Vanuit haar stoel slaat ze alles gade dat haar raam passeert. En dat is heel wat, over de doorgaande weg op de grens van Sint Jansteen en Heikant. ,,Ik woon hier al bijna vijftig jaar. Wat moet ik nou toch in een verzorgingshuis doen? Naar een kale muur zitten kijken? Nee hoor, ik blijf lekker hier totdat ik dood ga. Een bejaardenhuis is voor oude mensen, haha!’’