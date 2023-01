55 jaar aan carnavalsgeschiedenis is vanaf zaterdag te zien in Museum Hulst

,,De tentoonstelling is onze laatste stuiptrekking van het 55-jarig jubileum", zegt Prins Carnaval Gino XII (Gino Boeijkens). Vorig jaar vierden De Vossen hun 55ste verjaardag met een groot feest, de onthulling van een eigen pagadder en een grote muurschildering in de Steenpit, die vanaf de stadswallen goed te zien is. Omdat het carnaval een belangrijk onderdeel is van de Hulster geschiedenis en volkscultuur, is nu een tentoonstelling in het museum ingericht. Daar is heel wat te zien.