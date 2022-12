4 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Sint-Gillis-Waas hebben jullie het meest geraakt in 2022

Julian (2) uit Hulst heeft leukemie en iedereen helpt mee om nieuw speelgoed bij elkaar te sparen voor het ziekenhuis

Julian (2) heeft acute leukemie en is veel in het ziekenhuis in Gent. Zijn kinderafdeling krijgt nieuw speelgoed, mede dankzij kinderopvang Joepie de Poepie uit Hulst.

20 december