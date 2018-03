Zwemtocht tussen Vlissingen-Breskens in 2019 gaat niet door

De legendarische zwemtocht, waarvoor het scheepvaartverkeer moet worden stilgelegd, werd in 2014 nieuw leven ingeblazen. Het was de bedoeling om om de vijf jaar te zwemmen tussen Vlissingen en Breskens. Maar door dit plan kan nu een streep. Voor de Scheldebeker zou in maart een vergunningaanvraag moeten worden ingediend bij de Permanente Commissie van toezicht op de Scheepvaart. Maar op dit moment heeft de organisatie te weinig zicht of een nieuwe overtocht haalbaar is. ,,We betreuren deze beslissing, maar vinden het niet verantwoord om het intensieve traject van vergunningverlening en organisatie in te gaan. De stichting heeft daarom besloten de procedure niet op te starten'', meldt de organisatie.