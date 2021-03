Zonder terrassen kan de lente me gestolen worden

video DJ's in de LJ: Team Peach klimt 207 treden omhoog voor concert in de abdijtoren van Middelburg

23 maart MIDDELBURG - 207 traptreden telt de Lange Jan. DJ’s Sander Maas en Roy van Belzen sjouwen zich een breuk met draaitafels, snoeren, camera's, lampen. Maar dat heeft Team Peach graag over voor een speciaal concert, boven in de abdijtoren van Middelburg. Op Goede Vrijdag 2 april gaan de opnames live via sociale media.