ZLM Tour alsnog verplaatst naar 2022

En de Zeeuwse ‘mys­tery-startloca­tie’ van de ZLM Tour is...

15 april VEERE - Het historische centrum van Veere is op donderdag 10 juni de startlocatie van de tweede etappe van de ZLM Tour, de vijfdaagse wielerkoers door het zuiden van Nederland. Die dag wordt min of meer de route gereden van de Tacx Pro Classic, die juist in 2021 niet door kon gaan. De finish is in Goes.