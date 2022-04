Zit ik nu met een enorme lading PFAS in mijn bloed?

De vraag is nu zelfs of je nog wel in de Westerschelde mag zwemmen. Dat doe ik ieder jaar. We willen op een mooie zomerdag nog wel eens een stukje fietsen en er dan bij De Griete induiken. Dat hadden we misschien de afgelopen jaren al beter niet gedaan, want uit een onderzoek in 2013 bleek al dat de vervuiling groot was. Schandalig dat we dit niet wisten.