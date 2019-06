Zeven Zeeuwse bruggen dicht voor zwaar verkeer

Mishandel­de kitten Bartje doet het steeds iets beter

13:28 VLISSINGEN - Bij de acht weken oude kitten Bartje wordt vandaag een punctie van het hersenvocht afgenomen om te bekijken hoe ernstig zijn hersenletsel is. Het diertje werd vrijdag in een Zeeuws dorpje in een achtertuin gevonden en is waarschijnlijk mishandeld of ‘weggesmeten’.