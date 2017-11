Zeeuwse zorginstellingen oefenen aanpak grootschalige uitbraak griepepidemie

Tijdens de oefening 'Zeeuwse' koorts wordt getoetst of zorginstellingen in Zeeland bij een grootschalige griepepidemie afzonderlijk en samen goed voorbereid zijn op de opvang en behandeling van grote groepen patiënten. Ook wordt getoetst hoe organisaties omgaan met uitval van zorgverlenend personeel.

Een dergelijke grootschalige ketenoefening in de zorg vindt niet vaak plaats in Nederland. De Zeeuwse zorginstellingen behoren hiermee tot de koplopers. Aan de oefening, die op dinsdag en woensdag plaatsvindt, nemen de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, Nucleuszorg, Zorgstroom, GGD Zeeland, ZorgSaam ZorgGroep, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, RAV Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland (GHOR en een gedeelte van de crisisorganisatie) deel. De oefening richt zich vooral op de coördinatie en afstemming tussen zorgorganisaties op management- en bestuurlijk niveau en heeft geen gevolgen voor de reguliere zorgverlening.

De Zeeuwse koorts, ook bekend als moeraskoorts, was een gematigde vorm van malaria die in Zeeland - en andere natte stukken in Nederland – voorkwam. Ook in de Tweede Wereldoorlog zijn nog ziektegevallen en overlijdens beschreven. In 1970 is Nederland door de World Health Organisation vrij verklaard van deze inheemse ‘malaria’.