Zeeuwse suikeroom redt ooghulp in Afrika

De suikeroom in kwestie is de stichting SOS 2. Deze stichting beheert de erfenis van Stichting Ondersteuning Sahel. Deze stichting deed veel ontwikkelingswerk en heeft in het verleden al vaker gedoneerd aan Focus 2. Nu het bestuur van stichting SOS 2 de club wil opheffen zochten ze een goed doel om het geld (100.000 euro) aan te geven. ,,En we hebben besloten om dat het Focus 2 zou worden'', zegt bestuurslid Henk den Breeijen. ,,Daar hebben we hele goede ervaringen mee.''

Focus 2 is een kleine, puur Zeeuwse organisatie. Opgericht door de Goese oogarts Gui Tjam. Hij kwam in aanraking met de vele oogproblemen in Afrika via de hulporganisatie mercy ships. Hij besloot in 1999 zelf een stichting te beginnen. Heel kleinschalig, met collega's (artsen en operatieassistenten) uit het Goese ziekenhuis. ,,We zijn allemaal vrijwilligers'', zegt hij. Twee maal per jaar gaat een team naar Burkina Faso. Ze opereren dan twee weken lang zo'n 250 tot 300 mensen. Vaak op twee verschillende locaties in kleine plattelandsziekenhuizen. ,,We leiden ook mensen op'', zegt voorzitter Kees Dijkhuis. ,,En helpen met techniek.'' En dat betaalt zich uit. Lokale artsen en lokale assistenten voeren met financiële steun van Focus 2 ook zelf operaties uit. ,,Onder leiding van Pierre Djinguimdé. Hij is hier in Goes en Rotterdam opgeleid en is voor ons een hele betrouwbare partner.''