Zeeuwse kerken na 65 jaar in actie voor Pakistan

VLISSINGEN - In 1953 werd in de Pakistaanse havenstad Karachi geld ingezameld voor de watersnoodramp in Zeeland. Ongeveer 65 jaar later doen Zeeuwse kerken iets terug. Meer dan 57 Zeeuwse kerken hopen in 2018 samen met Kerk in Actie 90.000 euro op te halen voor Pakistan.

'Help them, join the Holland Evening' prijkte in maart 1953 op een dia in bioscopen in Karachi. In de Pakistaanse havenstad werd op dat moment geld ingezameld voor de watersnoodramp, nu 65 jaar geleden. Dat blijkt uit een unieke Pakistaanse dia in het archief van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Net als veel andere landen bood ook Pakistan hulp aan dorpen in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant die getroffen waren door de watersnoodramp.

Ongeveer 65 jaar later doen Zeeuwse kerken iets terug. Veel protestantse gemeenten steunen, via Kerk in Actie en onder de naam ‘Zeeland voor Pakistan’, projecten in Pakistan. De vier classes in Zeeland (Walcheren, Goes, ZeeuwsVlaanderen, Zierikzee) hebben er bovendien voor gekozen om Pakistan ook gezamenlijk als classes te steunen. Kerk in Actie onderstreept dat het 'fijn is om op deze manier verder te kunnen werken voor de allerarmsten in onze wereld'.