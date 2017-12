Zeeuwse homo Rian boegbeeld in strijd tegen weigerachtige IND

De petitie kan nog tot eind deze maand worden ondertekend. Eind deze maand wordt de petitie niet alleen aangeboden aan staatssecretaris Mark Harbers, maar ook aan de IND zelf. Sandro Kortekaas van LGBT Asylum noemt de zaak Rian een schoolvoorbeeld van een verkeerde werkwijze bij de IND. Volgens die instantie kan Rian niet overtuigend aantonen dat hij homo is. Begin deze maand oordeelde de rechter nog dat Rian overtuigend heeft aangetoond dat hij homoseksueel is. Sandro Kortekaas: ,,Familie van zijn partner, hun vrienden: allemaal hebben ze verklaard dat Rian écht homoseksueel is. De IND gaat in hoger beroep en zet daarmee al deze getuigen als leugenaars neer. Dat gaat veel te ver. Waar het hier om gaat, is dat de IND heel erg bang is voor precedentwerking. De rechter heeft geoordeeld dat verklaringen van derden - familie en vrienden in dit geval - wettig ondersteunend bewijs vormen. Dat wil de IND niet. Die wil alleen verklaringen van asielzoekers zelf in overweging nemen. En de IND betoogt dat Rian zelf zijn seksuele 'bewustwordingsproces' niet duidelijk genoeg heeft kunnen maken."