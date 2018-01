Zeeuwse gezinnen draaien op voor kabeltaks

Dat komt voor het overgrote deel omdat alle gemeenten in Zeeland, met uitzondering van Sluis, kabeltaks heffen. Hulst begon er in 2014 als eerste mee. Het bedrijf dat in Zeeland de gasleidingen en elektriciteitskabels beheert en onderhoudt, Enduris, moest de kosten omslaan over al haar aansluitingen. Dat betekende dat alle Zeeuwen indirect meebetaalden aan de kabelbelasting in Hulst. Dat vonden andere gemeenten niet eerlijk. En dus volgden ze bijna allemaal het voorbeeld van Hulst.