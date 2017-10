Zeeuwse arbeidsmarkt in de lift, minder WW-uitkeringen

UPDATE Kerncentrale Borssele weer opgestart na kortsluiting

9:44 BORSSELE - De kerncentrale in Borssele is sinds donderdagochtend weer in bedrijf. Hij lag sinds dinsdagmiddag stil na kortsluiting in een elektrische schakelkast, maar is inmiddels weer opgestart. Exploitant EPZ denkt in de loop van de dag weer stroom te kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. Het probleem wordt nog onderzocht, maar EPZ zegt dat de reactor veilig is gestopt. "Kortsluitingen kunnen altijd gebeuren."