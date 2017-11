Zeeuwen houden hoofd koel bij dreigende vulkaan

De Domburgse is op alles voorbereid: zondag nog heeft ze een flinke voorraad drinkwater en veel voedsel ingeslagen. Een doos met goede gasmaskers heeft de 68-jarige Zeeuwse al meegenomen uit Nederland. ,,Ik ben op Bali aangekomen op 25 oktober. Al vanaf september dreigt de vulkaan uit te barsten, dus ik kon me voorbereiden", zegt Minderhout. De Zeeuwse organiseert twee keer per jaar individuele retraites in een paradijselijke villa op Bali. Zondag vertrokken twee deelnemers nog nét op tijd: ,,Ze hadden de laatste vlucht van Garuda, via Jakarta naar Amsterdam. De luchthaven is voorlopig gesloten, er gaat niks meer in of uit. Mijn nieuwe gasten komen niet verder dan Singapore. Gelukkig zijn het zeer ervaren reizigers die er het beste van maken in Singapore."

Ondertussen is het adagio 'niet klagen, maar dragen en bidden om kracht'. ,,Dat is zeker voor de Balinezen zelf zo. Ze gaan gewoon door met hun leven en ceremonies. Ze hebben een heel andere mentaliteit als wij. Wat gebeurt, gebeurt; ze zijn vertrouwt met het lot als bondgenoot in hun leven", zegt Mineke. ,,En zelf kan ik het leven ook aardig nemen zoals het komt. Mocht het helemaal misgaan, dan heb ik nog een plek in het noord-westen waar ik heen kan." De aswolken zijn vooral voor de vliegtuigen lastig. Zaterdag moest een KLM-vlucht omkeren vanwege een aswolk. ,,Daar zat ik in, op de terugweg naar Bali na een paar dagen Singapore", vertelt Minderhout. ,,We waren een half uur van Bali af toen de vulkaan aswolken uitstootte. De piloten kregen instructie om terug te gaan naar Singapore; het vliegtuig was al voorbereid op zo'n gebeurtenis en had de dubbele hoeveelheid brandstof aan boord." Voor de mensen is niet de as de grootste dreiging, maar de giftige stoffen die vrijkomen als het magma de vulkaan uit barst. Ramen en deuren sluiten en vooral binnen blijven, is dan het devies. Vandaar de voorraad voedsel en water en de mondkapjes.

