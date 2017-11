Zeeuwen eten minste volkorenbrood

De test kijkt naar inname van vezels, vocht en beweging. Deelnemers krijgen met negen vragen meer inzicht in hun leefstijl. Uit de analyse blijkt dat Nederlanders massaal te weinig vezels eten. ,,Dit is in lijn met eerder onderzoek, waaruit blijkt dat driekwart van de Nederlanders te weinig vezels eet. Vezels zitten in groenten, fruit en volkorenproducten en zijn belangrijk voor het gezond houden van je spijsvertering”, aldus directeur Bernique Tool van de Maag Lever Darm Stichting. Slechts 19 procent van de respondenten geeft in de test aan zeven dagen per week de aanbevolen 250 gram groenten te halen. En 23% rapporteert dat zij zeven dagen per week de dagelijkse aanbevolen twee stuks fruit eten. Ook in volkoren producten valt nog veel winst te behalen: slechts de helft van de respondenten eet deze producten zeven dagen per week.