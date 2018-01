Zeeland mist de boot met restauraties

In de Randstad en Noord-Brabant worden veel meer monumenten gerestaureerd dan in Zeeland. Die waarschuwing komt van het Restauratiefonds, de stichting die in opdracht van het Rijk subsidie- en financieringsaanvragen afhandelt.

In 2012 heeft het Rijk 103 miljoen euro opzij gezet voor het restaureren en herbestemmen van monumentale kerken, molens en bedrijfspanden. Met dat geld zijn aantrekkelijke leningen mogelijk voor eigenaren of investeerders die panden willen opknappen. Uit onderzoek van adviesbureau Ecorys in opdracht van het Restauratiefonds blijkt dat de aanvragen vooral uit de Randstad komen.

Zeeland telt naar schatting duizend rijksmonumenten die niet in de categorie woonhuis vallen. Toch zijn er in vijf jaar tijd maar zes aanvragen bij het Restauratiefonds ingediend voor de financiering van een restauratie. Daarbij zaten de Zeevaartschool in Vlissingen, waar inmiddels de Zorgboulevaart is gevestigd, en het Burgerweeshuis in Zierikzee, dat is omgebouwd tot galerie en waar dit jaar ook een bed & breakfast opent.

Onbekendheid

,,We zien heel weinig aanvragen uit Zeeland en uit het Noorden van het land", zegt financieel accountmanager Harry Kers van het Restauratiefonds. ,,Deels is dat onbekendheid. En misschien is het buiten de Randstad ook iets moeilijker een business case rond te krijgen. Jammer, want leegstaande panden gaan hard achteruit."

De nieuwe bestemming van een pand moet lonend zijn voor eigenaren. Dat lijkt in de Randstad wat makkelijker dan in een provincie als Zeeland. ,,Betrek ons in de planvorming", raadt Kers aan. ,,Er bestaan aantrekkelijke financieringsregelingen en wij hebben korte lijntjes naar landelijke en regionale overheden. Daardoor kunnen we soms net het beslissende duwtje geven."

Aan de restauratie van monumenten kleven tal van voordelen, heeft Ecorys becijferd. Niet alleen het gerestaureerde pand zelf, maar ook de huizen in de omgeving stijgen in waarde. Kers: ,,De panden waarom het gaat staan vaak op mooie, strategische locaties, zoals een kerk in een dorpskern. Die plekken knappen op als zo'n pand wordt gerestaureerd en een nieuwe bestemming krijgt."