Zeeland maakt zich op voor eerste winterse speldenprik

Parkeren bij het ziekenhuis is in Zeeland het goedkoopst

14:03 VLISSINGEN - Parkeren bij een ziekenhuis is in Zeeland het goedkoopst. Patiënten en bezoekers betalen gemiddeld 0,67€ per uur. Ter vergelijking: bij het OLGV Oost in Amsterdam is dat vier euro. het landelijk gemiddelde ligt op 1,55 euro.