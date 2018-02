'Zeeland laat rekenkamers verslonzen'

SINT-MAARTENSDIJK - Gemeenten zijn sinds 2006 verplicht een eigen rekenkamer te hebben, die controleert of het geld zinnig en zuinig wordt besteed. In de praktijk blijken veel rekenkamers een slapend bestaan te leiden. ,,Vooral Zeeland laat de rekenkamerfunctie verslonzen", zegt zelfstandig adviseur Hein Albeda.

In 2013 bleek uit onderzoek, opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, dat 35 Nederlandse gemeenten niet over een actieve rekenkamer beschikten. Daaronder waren 5 Zeeuwse gemeenten: Borsele, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen.

Albeda heeft bekeken hoe de situatie nu, vijf jaar later, is. Hij constateert dat 11 van de 35 gemeenten nog steeds geen actieve rekenkamer hebben. ,,Met name in Zeeland heeft een aantal gemeenten geen zin in een rekenkamer of rekenkamercommissie."

Alleen Kapelle heeft volgens Albeda haar leven gebeterd. De gemeente heeft zich vorig jaar aangesloten bij het samenwerkingsverband dat Vlissingen en Middelburg sinds 2014 op dit gebied hebben.

In Borsele, Noord-Beveland en Reimerswaal is de rekenkamerfunctie weliswaar op papier geregeld, maar worden er in de praktijk geen onderzoeken gedaan. Noord-Beveland ziet bijvoorbeeld geen noodzaak daartoe en acht de controle door de huisaccountant voldoende. Reimerswaal heeft aangegeven dat eerdere ervaringen niet positief waren en dat er geen behoefte is aan nieuwe onderzoeken.

Tholen heeft niet gereageerd op vragen van Albeda. Zijn conclusie dat de gemeente geen actieve rekenkamer heeft, blijkt echter niet te kloppen. Er is wel degelijk een commissie. ,,En we zijn actief genoeg", zegt voorzitter Henk Geluk. ,,We hebben al een aantal rapporten afgeleverd en volgende week presenteren we ons onderzoek naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van grondaankopen in de afgelopen tien jaar."

Nut

Toch twijfelt de commissie aan haar eigen nut. ,,Iedere keer moeten we weer constateren dat de toegevoegde waarde van het onderzoek, afgezet tegen de energie die je erin steekt en de kosten, niet echt groot is. Die balans is eigenlijk een beetje zoek", zegt Geluk. ,,Vaak zijn de conclusies en aanbevelingen voor een groot deel allang bekend binnen de organisatie. "