Wolf wandelt door Scharendijke, schapenhouders ongerust

Maria Knoester zat in de auto vanuit de richting Burgh-Haamstede naar Zierikzee toen het dier voor de auto uit liep. ,,Het was voorbij de Schelphoek. Hij liep eerst voor de auto, toen ging hij naar links naar de andere kant van de weg en verdween in de berm. Mensen in andere auto’s maakten foto’s, maar het ging voor mij te snel. Maar het was honderd procent zeker dat het een wolf was, geen twijfel mogelijk.”

Ook in Scharendijke werd de wolf, vermoedelijk hetzelfde dier, gespot. Marien Stouten: ,,Een moeder van één van onze koorleden kwam haar kind ophalen van de repetitie. Rond 11.30 uur maakte zij een foto ter hoogte van Camping Duin en Strand in Scharendijke. Dat is wel spannend natuurlijk, zoiets verwacht je eerder op de Veluwe, maar niet hier.”

Niet op zoek gaan naar de wolf

De wolf is een beschermde soort en mag dus niet bejaagd of verjaagd worden. De provincie raadt aan het dier met rust te laten en niet op zoek te gaan naar de wolf. Als hij opgejaagd wordt ontstaat namelijk het risico dat het dier inschattingsfouten maakt. Waarschijnlijk gaat het om een jonge wolf die de roedel heeft verlaten en op zoek is naar een nieuw leefgebied. Tijdens de tocht jaagt de wolf om aan zijn eten te komen. Een jonge wolf is nog onervaren in de jacht. Daardoor kan het voorkomen dat het dier vee aanvalt, in plaats van wilde prooidieren.

Op sociale media verschenen meerdere meldingen over de wolf. Lees verder onder het bericht.

Onrust onder schapenhouders

Onder schapenhouders is veel onrust ontstaan. Caroline Huetink van ZLTO (organisatie voor boeren en tuinders) wordt inmiddels platgebeld. ,,Ik heb nog geen meldingen van slachtoffers van de wolf in Zeeland gekregen, maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. We denken nu dat het gaat om één wolf die de afgelopen maand ook in Brabant werd gesignaleerd. Er wordt onderzoek naar gedaan met behulp van DNA-sporen op slachtoffers. Oorspronkelijk is deze wolf waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland. Als wolven bij hun roedel weggaan kunnen ze enorme afstanden afleggen, tot 70 kilometer per nacht is geen uitzondering. Ze gebruiken de bestaande infrastructuur, maar zijn ook uitstekende zwemmers.”

Het is niet voor niets dat schapenhouders bezorgd zijn. ,,In de afgelopen maand (17 november tot en met 17 december) heeft waarschijnlijk dezelfde wolf in zijn trektocht van Oost- naar West Brabant tenminste 64 schapen gedood (data van Bij12). Een wolf is een opportunist en pakt wat makkelijk voor handen is: in Nederland zijn dat nogal eens schapen of andere gehouden dieren. Maar een wolf hoort wild te eten”, legt Huetink uit. ,,Daarom vinden we als ZLTO dat gekeken moet worden naar gebieden waar een wolf wel en niet past en dat er meer mogelijkheden moeten komen voor dierhouders om wolven te weren, bijvoorbeeld door actief verjagen, wat nu niet mag. Ik krijg veel telefoontjes van schapenhouders, zij halen hun dieren voor zover mogelijk naar binnen. Soms is bescherming met stroomdraden mogelijk. Via een Wolfalert appgroep houden wij onze leden zo goed mogelijk op de hoogte, zodat ze maatregelen kunnen treffen.”