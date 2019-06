Willem Jansen: ‘Ik zie meteen of iemand een Abba- of Hazes-hoofd heeft’

Als ‘Party DJ W’ reist Willem Jansen (34) al jaren stad en land af om te draaien op grote en kleine feestjes. De ene avond maakt hij de sfeer in een café in hartje Amsterdam, een dag later rijdt hij naar Asten of Scharendijke om het publiek te vermaken. En dat met allerlei soorten muziek, want de inwoner van Goes noemt zichzelf een allround-dj. Met speels gemak praat hij een nummer van Django Wagner en een hit van Martin Garrix aan elkaar. ,,Het helpt dat ik zelf van bijna alle soorten muziek hou.’’