Wethouder baalt van archeologische vondst bij gemeentehuis in Kruiningen

Het liefst had wethouder Sinke de aannemer de opdracht gegeven gewoon door te gaan met het afgraven het terrein voor de aanleg van een nieuw parkeerterrein. ,,Maar door het verdrag van Malta zijn we verplicht het te onderzoeken."

Archeoloog Kneuvels kan moeilijk een inschatting hoe lang hij nog bezig is. ,,In verschillende delen kunnen we nu niet werken omdat het vanwege de regenval te nat is. We proberen uiteraard wel zo snel mogelijk alles af te ronden, iedereen wil weer verder."