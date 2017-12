Westdorpenaar brengt gestrande en onderkoelde busreizigers zelf naar huis

Connexxion-woordvoerster Sigrid Homminga laat weten dat Connexxion de dienstregeling in delen van Zeeland maandag in de loop van de dag heeft stopgezet , omdat de veiligheid in het geding was. Daarover is volgens Homminga uitgebreid gecommuniceerd via de website, Twitter en mobiele telefoon-app. ,,We laten reizigers nooit bewust staan", voegt ze toe, ,,maar we moeten hier in de toekomst wellicht meer aandacht aan geven."