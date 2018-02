Wel gesloten deur, geen achterkamertje bij verhoging motorrijtuigenbelasting

Die indruk zou kunnen ontstaan omdat vrijdag een extra vergadering is ingelast van de Statencommissie bestuur. Die praat dan in beslotenheid over het advies van de commissie-Jansen, waarin wordt gesteld dat Zeeland alleen 20 miljoen euro tegemoet kan zien van de elf andere provincies als het zelf 10 miljoen euro op tafel legt. Dat kan door de motorrijtuigenbelasting te verhogen, die in Zeeland lager is dan in een aantal andere provincies.

Het advies van de commissie Jansen is openbaar, dus waarom moet er in beslotenheid over worden vergaderd? Omdat de Statenleden worden bijgepraat over het standpunt van de andere provinciebesturen, legt De Bat uit. Daarbij past vertrouwelijkheid. Onmiddellijk na de besloten vergadering stuurt het provinciebestuur een brief met een reactie op het advies van de commissie Jansen. En die brief is gewoon openbaar.