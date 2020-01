Weinig vissoorten in brakke water van Arnemuiden, maar wat er zwemt is wel gezond

update 19.21 uur Ontkennen­de Hrieps-verdachten blijven in de cel: ‘vrijlaten leidt tot onrust’

19:21 MIDDELBURG – De rechtbank in Middelburg voelt er niks voor om de langst vast zittende verdachten in de zaak-Hrieps vrij te laten. J.D. (24) uit Vlissingen en A.M. (22) uit Goes, die al ruim vijf maanden in de cel zitten, blijven nog achter de tralies tot zeker 10 april. ,,Hun voorlopige hechtenis schorsen zou tot maatschappelijke onrust leiden’’, zei de voorzitter van de rechtbank.