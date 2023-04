Wegen blokkeren, veganistisch eten: Jeroen (lid van Extinction Rebellion) doet alles voor het klimaat

Anneke (76) is niet te verleiden met luxe; in de Dikke Daf mét legertent voelt ze zich pas echt vrij

Anneke Bakker heeft een trapje nodig om in de Dikke Daf van haar en haar man Jan (allebei 76) te klimmen. En de stoeltjes in de artillerietrekker van het stel uit Middelburg zien er ook niet al te comfortabel uit. Maar probeer Anneke vooral niet te verleiden met luxe wagens of het vooruitzicht van een vakantie op een cruiseschip. ,,Ik zou het niet uithouden. Dít vind ik leuk.”