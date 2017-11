Watersnoodmuseum waarschuwt voor nieuwe rampen

OUWERKERK - Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk gaat meer de nadruk leggen op het risico van mogelijk nieuwe overstromingen. Het achterste van vier caissons is leeggehaald en wordt de komende weken heringericht met een nieuwe permanente expositie.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft een bijdrage van vierhonderdduizend euro toegezegd in de inrichtingskosten. De provincie Zeeland stelt één ton beschikbaar en de resterende driehonderdduizend euro verwacht directeur Siemco Louwers grotendeels nog weg te halen bij fondsen en bedrijfsleven. Het museum fungeert sinds dit jaar ook als nationaal Kennis- en Herinneringscentrum en beoogt het bewustzijn van gevaren van het water in Nederland te versterken.

Technische innovatie

Het vierde caisson stond de afgelopen vijf jaar in het teken van technische innovaties in de zuidwestelijke Delta en liet juist zien dat water níet per definitie een vijand hoefde te zijn. De doorsnee Nederlander houdt geen rekening meer met een ernstige overstroming en vertrouwt wat dat betreft blind op overheidsmaatregelen. Het gevolg is dat de gemiddelde burger nauwelijks is voorbereid op mogelijk naderend onheil. Zeker niet in vergelijking met landen wereldwijd, haalt Louwerse recente onderzoeken aan.

,,Wat wij nu in het vierde caisson gaan doen, is inspelen op het gevoel, onder meer aan de hand van actuele gebeurtenissen. We merken duidelijk dat persoonlijke verhalen beter binnen komen en het meest aanspreken. Van de wereldwijde strijd tegen de vloed wordt een presentatie gemaakt die goed aansluit bij wat er te zien is in de eerste caissons." Het Watersnoodmuseum is daarvoor in zee gegaan met grafisch ontwerpers Kummer & Herrman uit Utrecht.

Blikvanger

Die nieuwe expositie wordt opgebouwd uit negen verschillende onderdelen. Blikvanger wordt een vijftien meter groot projectiescherm. Louwerse: ,,Daar komt de oerkracht van het water heel goed naar voren. Je ziet onder meer het legendarische 'houwen jongens' van Colijnsplaat; het groepje dat met man en macht wist te voorkomen dat de vloedplanken in een coupure van de dijk onder de beukende golven bezweek. Dat beeld zetten we naast de verwoestende tsunami en andere hedendaagse watersnoodrampen. Het verhaal van de tsunami in de Indische Oceaan wordt verteld door een Nederlandse vrouw die Kerst 2004 met haar kinderen in dat gebied was. Een heel aangrijpend filmisch document." Bijzonder wordt ook een wereldbol waarop aan de hand van projecties de gevolgen van de zeespiegelstijging inzichtelijk worden gemaakt. ,,Je ziet in één oogwenk dat het allemaal met elkaar samenhangt."