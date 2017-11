Waterschap treft huurders harder dan huiseigenaren

De dupe

Andere wijzen op de grote verschillen tussen de categorieën. Vooral alleenwonende huurders zijn de dupe. Zij moeten volgend jaar bijna 4 procent meer overmaken. ,,Huurders betalen al drie jaar de rekening", zei Paul Weemaes (PvdA). ,,Het lijkt wel of we bevolkingspolitiek voeren", vond Minderhoud.

Dagelijks bestuurder Denis Steijaert benadrukte dat het waterschap financieel gezond is en de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houdt. ,,We willen een robuust waterschap zijn en blijven en daarnaast onze tarieven beheersbaar houden."

Dat de schuld oploopt, is volgens hem onvermijdelijk. ,,We hebben belangrijke taken en die vergen grote investeringen, ook voor de lange termijn. Die kosten kun je niet alleen bij de belastingbetalers van nu leggen. Dat betekent dat je geld leent en de kosten uitsmeert over een langere periode."