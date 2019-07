Wat is er te doen in Zeeland?

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Rondwandeling, Burgh-Haamstede

Maak kennis met het natuurlijk, historisch en cultureel erfgoed tijdens deze fascinerende wandeling. De route voert van het museum de Burghse Schoole langs de indrukwekkende Ringwalburg en door de duinen, waar bunkers uit de Tweede Wereldoorlog te zien zijn. Een kaart met de route is voor 2,50 euro verkrijgbaar bij het museum van 13.00 tot 17.00 uur.

TIP2: Orgelconcert, Goes

Vanavond is er van 20.00 tot 21.00 uur een orgelconcert door Everhard Zwart. Het concert is ter ere van zijn 40-jarig organistenjubileum op het Marcussen-orgel in de Grote Kerk in Goes. Toegang is 10 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis). Meer info: muziekindegrotekerkgoes.nl

TIP3: Privétuin, Koudekerke

Maak vandaag tussen 10.00 en 17.00 uur een wandeling door de privétuin de Houtenhandsche Hof in Koudekerke (Wielemakersbaan 4). In de tuin is niet alleen een groot aantal bloemen en planten te zien; er staat ook een bijzondere verzameling stenen sculpturen.

Volledig scherm Vuurtoren van Breskens. © Camile Schelstraete

TIP4: Vuurtoren, Breskens

Het is één van de meest iconische gebouwen in West-Zeeuws-Vlaanderen: de vuurtoren van Breskens. De toren is een aantal jaren geleden volledig gerestaureerd en opengesteld voor bezoekers. Bezoek tussen 13.00 en 17.00 uur de vuurtoren en de expositieruimte, waar werk te zien is van Zeeuwse kunstenaars. Meer info: vuurtorenbreskens.nl

TIP5: Pop-up restaurant, Vlissingen

Voor het vijfde jaar op rij opent sterrenchef Michel Louws een tijdelijk restaurant in de Timmerfabriek. Geniet voor 49,50 euro per persoon van ongeveer twaalf verschillende gerechten. Verwacht culinaire verrassingen, een zorgvuldig samengestelde wijnkaart en verfijnde smaakcreaties. Meer info: timmerfabriekvlissingen.nl

TIP6: Roofvogel demo XL, Wemeldinge

Altijd al een Amerikaanse zeearend in actie willen zien? Na een ontvangst met koffie en thee, wordt u rondgeleid door de valkenier. Leer over de tientallen roofvogels en de manier waarop zij getraind worden. Er zijn onder meer uilen, arenden, gieren en een condor. Daarna is er een grote demonstratie die ruim een uur duurt. Prijs: 17,50 per deelnemer (vol is vol). Meer info en aanmelden: info@roofvogel-demonstratie.nl of 0651263813.

TIP7: Kofferbakverkoop, Kerkwerve

Recreatieboerderij van Langeraad organiseert vandaag van 09.00 tot 14.00 uur een kofferbakverkoop op het terrein in het bos (Weelweg 3, Kerkwerve). Bovendien is er een modelstoomtrein waarmee een ritje gemaakt kan worden. Bezoekers kunnen gratis parkeren op het terrein van de recreatieboerderij.

TIP8: Nachtmarkt, Middelburg

Vandaag is er van 14.00 tot 22.00 uur een middag- en avondmarkt met verschillende kramen op de Markt in Middelburg.

TIP9: Het Vlaemsche Erfgoed, Groede

Proef de historische sfeer van Groede in Het Vlaemsche Erfgoed, een cultureel concept in de dorpskern van Groede. Bezoek onder meer de kerkjes, kleine winkels en werkplaatsen, historische herberg en de Erfgoedwinkel met streekproducten. Het museum is vandaag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is 4,20 euro (kinderen t/m 12 jaar: 2 euro). Kinderen tot 5 jaar kunnen gratis naar binnen. Meer info: het-vlaemsche-erfgoed.nl

Volledig scherm Het Vlaemsche Erfgoed in Groede. © Peter Nicolai

TIP10: Supercross, Aagtekerke

Vandaag vindt voor de 29ste keer de Internationale Motorcross plaats in Aagtekerke. Deze begint om 11.00 uur aan de Pekelingseweg. Toegang is 6 euro (kinderen t/m 12 jaar: 3 euro). Parkeren is gratis.