Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor woensdag 17 juli

TIP1: Rondvaart Oosterschelde, Kamperland

Ervaar de Zeelandbrug, de Stormvloedkering en Neeltje Jans op een bijzondere manier tijdens deze rondvaart op de Oosterschelde. Tijdens de tocht maakt u kans op een ontmoeting met nieuwsgierige bruinvissen of zeehonden. De boot vertrekt om 11.00 uur uit Kamperland en is rond 14.30 uur terug. Meer info: frisiarondvaarten.nl.

TIP2: Zomeravondconcert, Oostkapelle

Vanavond speelt het duo HarpSoon een concert met Emmiko Groenemeijer op de harp en Joeri Deckers op de fagot. Het zomeravondconcert vindt plaats in de Dorpskerk te Oostkapelle van 20.00 tot 21.00 uur. Toegang is gratis, het is mogelijk een vrijwillige bijdrage te doen.

TIP3: Industrieel museum, Sas van Gent

Wat heeft Zeeland te maken met bio-energie, de oranje tompouce en wolkenkrabbers in Dubai? Ontdek het met de interactieve collectie van het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent, vandaag open van 12.30 tot 17.00 uur. Toegang: 7,50 euro (kinderen t/m 17 jaar: 4 euro). Kinderen t/m 5 jaar gratis. Meer info: industrieelmuseumzeeland.nl.

TIP4: Foto’s van 100 jaar geleden, Wissenkerke

Wandel een rondje door Wissenkerke om te genieten van een raamexpo. In de ramen langs de route zijn foto’s te zien die daar minstens 100 jaar geleden werden gemaakt. De route door de Voorstraat, Oostvoorstraat, Ooststraat en Dorpsdijk kan op eigen gelegenheid gelopen worden. Meer info en route: okijkhier.nl.

TIP5: Stoomtrein, Goes

Altijd al eens een ritje willen maken in een ouderwetse stoomtrein? Dat kan in Zuid-Beveland met een van de museumtreinen. Er rijdt vandaag twee keer een stoomtrein van Goes via Kwadendamme naar Hoedekenskerke, en natuurlijk ook weer terug. Kijk voor meer info en uitgebreide dienstregeling op: destoomtrein.nl.

TIP6: Kunstexpositie, Veere

Veere was in de twintigste eeuw een belangrijk toevluchtsoord voor kunstenaars. Veel van hen bezochten het havenplaatsje of gingen er wonen. Bezoek tussen 10.00 en 17.00 uur Museum Veere voor een bijzondere collectie met het werk van deze kunstenaars.

TIP7: Vlooienmarkt, Zierikzee

Vanmiddag is er een grote vlooien- en brocantemarkt op het evenemententerrein van Camping Kloet (Eerste Weegje 3) in Zierikzee. Van 10.00 tot 16.00 uur staat dit terrein vol met ruim 160 kraampjes die kunst, antiek, brocante en curiosa aanbieden. Meer info: kloetevenementen.nl.

TIP8: Kanoën, Sluis

Peddel tussen de weilanden van Zeeuws-Vlaanderen en bekijk het landschap eens van een heel ander perspectief. Deze kanotocht vertekt om 10.30 uur vanuit Sluis en duurt 2 uur. Deelname: 12,50 p.p. (7,50 voor kinderen t/m 10 jaar). Meer info en aanmelden: buitengewoon.eu.

TIP9: Natuurexcursie, Goedereede

Verken vanavond de duinen van Goeree-Overflakkee tijdens een natuurexcursie in de Kwade Hoek van 19.00 tot 21.00 uur. Verzamelpunt: Parkeerplaats Kwade Hoek, Oostdijkseweg 105 in Goedereede. Deelname is 3 euro (1,50 voor kinderen). Aanmelden kan bij VVV Goeree-Overflakkee: 0187-681789.

Volledig scherm Pluktuin Yerseke

TIP10: Bloemen plukken, Yerseke

Vandaag kunt u tussen 08.00 en 22.00 uur bloemen plukken bij de pluktuin op de Breedsendijk in Yerseke. Bij de pluktuin ligt materiaal om de bloemen netjes af te knippen. Meer info: pluktuinlafleur.nl.