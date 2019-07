Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor vrijdag 19 juli

TIP1: Excursie getijdenpoelen, Vrouwenpolder

Bij laag water blijven er allemaal dieren en planten achter in de betonnen bakken bij Neeltje Jans (Faelweg 1, Vrouwenpolder). Ga samen met een Oosterscheldegids op ontdekkingstocht rond deze getijdenpoelen. Meer info: np.oosterschelde@ivn.nl of 0113-211675.

TIP2: Visserijdagen, Bruinisse

De Visserijdagen in Bruinisse staan ook wel bekend als ‘Het Mosselfeest’. Dit dorpsfeest trekt elk jaar duizenden bezoekers en is een waar fenomeen geworden op Schouwen-Duiveland. Neem vandaag een kijkje bij de braderie, kermis en eetkraampjes, en geniet van de livemuziek die de hele dag door te horen is.

TIP3: Bezoek de Oranjemolen, Vlissingen

De iconische Oranjemolen in Vlissingen heeft behoorlijk wat meegemaakt in de ruim drie eeuwen dat het gebouw bij Uncle Beach staat. In 1944 landden de geallieerden hier en bevochten zij de Duitsers in de Slag om de Schelde. Bezoek tussen 13.00 en 17.00 uur de expositie in de Oranjemolen met onder meer verhalen van ooggetuigen.

TIP4: Escape Room, Middelburg

Zin in een spannend dagje uit? Probeer met een team van 3 tot 8 personen te ontsnappen uit een van de escape rooms van Kamer 51. Dit doet u door raadsels en puzzels op te lossen, en vooral goed samen te werken. Reserveren kan via reserveren@Kamer51.nl of 0624724522.

TIP5: Expositie schilderijen, Hulst

Vandaag kunt u in ’s Landshuis in Hulst van 10.00 tot 16.00 uur een tentoonstelling bezoeken met schilderijen van André Klompmakers en Pien de Geus. De schilderijen van deze kunstenaars zijn grotendeels geïnspireerd door landschappen – van zowel binnen als buiten Zeeland. Toegang is gratis.

TIP6: Rondleiding langs bunkers, Dishoek

Verken tijdens een rondleiding de bunkers die nog over zijn van de batterij in Dishoek. Leer over de geschiedenis van deze bijzondere plek, die een rol speelde bij de Slag om de Schelde. Reserveren is verplicht en kan via info@bunkerverhalen.nl.

TIP7: Kofferbakverkoop, Kerkwerve

Recreatieboerderij van Langeraad organiseert vandaag van 09.00 tot 14.00 uur een kofferbakverkoop op het terrein in het bos (Weelweg 3, Kerkwerve). Bovendien is er een modelstoomtrein waarmee een ritje gemaakt kan worden. Bezoekers kunnen gratis parkeren op het terrein van de recreatieboerderij.

TIP8: Bezoek de Moriakerk, Westkapelle

Bezoek vandaag tussen 15.00 en 17.30 uur de Moriakerk om te kijken naar de expositie ‘Westkapelle en haar kerken, toen en nu’. Bezoekers kunnen leren over het kerkelijk leven in Westkapelle, genieten van het orgelspel en natuurlijk de kerk zelf bewonderen.

TIP9: Tholen tijdens de oorlog, Sint-Annaland

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Tholen bevrijd werd. Met het oog op deze viering toont Streekmuseum De Meestoof de expositie ‘75 jaar bevrijding’, over Tholen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Streekmuseum De Meestoof is vandaag geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

Volledig scherm Het schoolklasje uit 1910 in museum de Meestoof.

TIP10: Kijktuin, Schoondijke

Vandaag kunt u tussen 13.00 en 21.00 uur een bezoek brengen aan de kijktuin ‘Juust Wa’k Wou’ in Schoondijke. Het terrein van ruim 5000 vierkante meter heeft onder meer een kruidentuin, een siergroentetuin en een Engelse border. Meer info: juustwakwou.com.