Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor maandag 19 augustus

Neergescho­ten man (53) in Kortgene is bekende van politie

13:11 KORTGENE - De politie heeft zaterdagavond meerdere schoten gelost bij de aanhouding van een 53-jarige man uit Kortgene. De verdachte werd in zijn been geraakt en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is een bekende van de politie.