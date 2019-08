Wat is er te doen in Zeeland? Tien tips voor dinsdag 13 augustus

Tijdens de zomer is er overal in Zeeland van alles te doen, zien en beleven. Wij zetten elke dag een aantal tips voor je op een rij, met dank aan VVV Zeeland.

TIP1: Historische markt, Veere

Geniet van een nostalgisch dagje uit op de historische markt van Veere. Neem tussen 10.00 en 17.00 uur een kijkje bij de kramen met antiek, houten speelgoed, ouderwets snoepgoed en streekproducten. Meer info: historischemarktveere.nl.

TIP2: Rondleiding kaasboerderij, Biervliet

Benieuwd hoe kaas nou precies gemaakt wordt? Breng een bezoek aan Kaasboerderij de Vos, die als enige boerderij in Zeeuws-Vlaanderen de echte Biervlieter maakt. Vandaag is er om 13.30 uur een rondleiding door de boerderij. Deelname is 3,50 euro per persoon (kinderen tot 6 jaar: 1 euro).

Volledig scherm Het mottekasteel in de landschapstuin van Terra Maris. © Ruben Oreel

TIP3: Middeleeuws festijn, Oostkapelle

Maak een reis terug in de tijd en ontdek de middeleeuwse sferen bij Terra Maris. Kinderen kunnen middeleeuwse spellen spelen, een broodje bakken boven een vuur en mosterd maken. Hoogtepunt is de show Klunzige Knud van Walichrum om 17.00 uur en 18.30 uur met acrobatiek, jongleren met vuur en magische vissen. Toegang is 9 euro (6,50 euro voor kinderen).

TIP4: Zeeuwse IJstijd, Zierikzee

Benieuwd naar de botten van mammoeten, wolharige neushoorns, potvissen en walrussen? Bezoek vandaag van 11.00 tot 17.00 uur de tentoonstelling ‘Expeditie Zeeuwse IJstijd’ in het Stadhuismuseum te Zierikzee.

TIP5: Rondleiding langs bunkers, Dishoek

Verken tijdens een rondleiding de bunkers die nog over zijn van de batterij in Dishoek. Leer over de geschiedenis van deze bijzondere plek, die een rol speelde bij de Slag om de Schelde. Reserveren is verplicht en kan via info@bunkerverhalen.nl.

TIP6: Kermis, Goes

De Grote Markt, Zusterstraat, Korte Kerkstraat en Singelstraat staan vandaag vol met kramen en attracties van de kermis van Goes. De dinsdagmarkt is om die reden verplaatst naar de Oostwal.

TIP7: Kunstenfestival, Aardenburg

Geniet tussen 11.00 en 17.00 uur op verschillende locaties in Aardenburg en Middelburg (België) van het Biënnale Kunstenfestival. De werken van veertig kunstenaars staan op loopafstand van elkaar tentoon. Kaarten zijn 12,50 euro (5 euro voor jongeren tot 21 jaar). Kinderen tot 12 jaar gratis. Meer info: kunstenfestivalaardenburg.nl.

TIP8: Fort Rammekens, Ritthem

Benieuwd naar het oudste zeefort van West-Europa? Bezoek Fort Rammekens met een gids van Staatsbosbeheer. Wandeling begint om 19.30 uur bij de poorten van het fort. Deelname: 5 euro per persoon. (2,50 euro voor kinderen). Reserveren is verplicht en kan via: staatsbosbeheer.nl/activiteiten.

Volledig scherm Fort Rammekens © Luchtfoto Marcelle Davidse

TIP9: Huifkartocht, Melissant

Stap vanavond om 19.30 uur op een huifkar voor een tocht over de Slikken van Flakkee. Ga samen met een gids op zoek naar reeën, heckrunderen en Fjordenpaarden. Deelname is 7,50 euro (kind t/m 12 jaar: 6 euro). Reserveren verplicht via staatsbosbeheer.nl/grevelingen of bij VVV Goeree-Overflakkee.

TIP10: Wandelroute, Hulst

Verken alle hoogtepunten van Hulst langs deze route van 3 kilometer. Wandel over de vestingwerken en langs monumenten, kunstwerken en oude poorten. Wie weet komt laat Reynaert de Vos zich zelfs even zien. De route is verkrijgbaar bij alle VVV-Inspiratiepunten en op vvvzeeland.nl.