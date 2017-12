Vuurwerkshow Renesse trekt honderden toeschouwers

Het is bijna kwart voor acht als de lampen bij voetbalvereniging SV Renesse doven. Pikkedonker is het. Enkele honderden mensen staan vol spanning achter het hek langs het veld. In hun hand een lijstje met een opsomming van het vuurwerk dat het komend half uur de lucht in zal gaan. Geen mens die dat nog kan lezen. Maar dat maakt niet uit. Want Patrick van leverancier Lesli vuurwerk roept door de microfoon wat er de lucht in gaat.

De buurt is van te voren gewaarschuwd. En dat is maar goed ook. ,,Geniet van Il Castello'', roept Patrick. Alsof hij op een knop drukt. Want meteen kleurt de hemel rood. Doffe klappen echoën in de rondte. Oh, roept de een, wauw de ander.

Finale

Als het geknal en gesis ophoudt, kondigt Patrick alweer de nummer 2 van de bestellijst aan. Ruim een half uur gaat het zo door. Het publiek kijkt geboeid op vele tientallen meters afstand veilig toe. Ze zien pakketten van een tientje tot enkele honderden euro's in rook opgaan. Als Big Mama, het laatste pakket op de lijst, is uitgedreund, volgt nog een grande finale. Mochten er in de buurt nog ruiten los in sponningen hebben gezeten, dan moeten die rond kwart over acht er zijn uitgekacheld. Wooow, klinkt het uit honderden kelen.

Na het spektakel loopt de kantine vol en vergaapt menigeen zich aan de pakketten die liggen uitgestald op een aantal tafels in de hoek.

Bestellijst

,,Prachtig toch?'', zegt Peter Kabbedijk (43) uit Renesse. Samen met zijn zoon Twan (11) heeft hij genoten. ,,Er gaan aardig wat eurootjes de lucht in geloof ik. Ja, dit helpt wel bij de keuze wat we gaan kopen. Nou hadden we bestellijst al. En op internet kun je ook op video's zien wat je bestelt. Maar het is absoluut mooier om het in het echt te zien. Nu naar huis en de lijst opsturen.''

De familie Kabbedijk jast met oud en nieuw tussen de honderd en tweehonderd euro de lucht in. ,,Voor mijn zoon koop ik wat astronauten en verder koop ik een paar grote potten. En dan zijn we wel even bezig hoor. Want je moet natuurlijk niet alleen naar beneden kijken. Je moet ook genieten van wat er in de lucht gebeurt.''

Jenson van Heijningen (12) uit Ellemeet weet het zeker: hij gaat vuurwerk kopen. Maar wat? Geen idee, ook niet na deze vuurwerkdemonstratie. ,,Vuurwerk is zo mooi om te zien, daarom steek ik het af. Samen met mijn vader, maar ik mag het wel zelf aansteken. Siervuurwerk vind ik het mooist. Gewoon een pot met wat mooie shots of zo. Maar welke ik precies wil, weet ik nog niet.''

Zijn vader (ik heb geen naam): ,,Ik ga het niet voor hem uitzoeken hoor, dat weet hij zelf wel beter. Maar meer dan honderd euro gaan we er niet aan uitgeven. Honderd euro is sowieso al veel geld toch?''