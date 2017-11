Vuurwapen blijkt boormachine te zijn bij aanhouding in Terneuzen

'Geschrapte afvaart veerboot vervoert relatief weinig passagiers'

14:49 MIDDELBURG - Op de veerboot die elke ochtend om 7.48 uur in Breskens naar Vlissingen vertrekt, zitten de helft minder passagiers dan op andere afvaarten. Gemiddeld zijn dat er 20, terwijl er om 7.18 en 8.18 uur er zo'n 40 passagiers opstappen. De geringe bezetting is de hoofdreden waarom deze afvaart in de nieuwe dienstregeling per 10 december vervalt.