Vuur woedt in hoekpand Sluispad Burgh-Haamstede

In een woning aan het Sluispad in Burgh-Haamstede is omstreeks kwart over een in de nacht van dinsdag op woensdag een hevige brand uitgebroken. Toen de eerste bluswagen aankwam, stond de hele benedenverdieping al in vuur en vlam. Ook de tweede verdieping is uitgebrand. Een tweede blusvoertuig werd opgeroepen. Kort daarna was de brand onder controle en even voor 2 uur werd het sein brand meester gegeven. Er waren geen mensen in het hoekpand aanwezig.