‘Voorzitter vreugdevuur Duindorp gearresteerd wegens aanzetten tot rellen’

Update: 22.45 uur Oudjaars­dag in Zeeland; brandjes in vuilcontai­ners en zeiljacht in Breskens raakt zwaar beschadigd

22:42 VLISSINGEN - De laatste dag van 2019 verloopt in Zeeland tot nu toe redelijk rustig. Wel kreeg de brandweer in de loop van de middag al met enige regelmaat meldingen van buitenbrandjes, met name in ondergrondse vuilcontainers.