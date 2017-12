Vlissingse Stoomkraan 38 krijgt een fluit

Die schonk de PvdA Vlissingen zaterdag bij wijze van Pluim van de Arbeid, een waarderingsprijs van de partij, aan Wesley Sekewael en Jan Roelse van de Stichting Stoomhijskraan Schelde 38. Roelse liet de fluit schallen. Hans Bommeljé, oudmachinist op de kraan toen die nog in bedrijf was, bekeek de voortgang van de restauratie. Die wordt in de Machinefabriek in Vlissingen met zes vrijwilligers onder leiding van Roelse uitgevoerd met hulp van donaties. De kraan krijgt een plaats op het Scheldekwartier bij het museum Scheldewerf.