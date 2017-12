Vlissingen bant vuurwerk uit de winkelcentra

VLISSINGEN - Vlissingen verbiedt vuurwerk bij alle scholen, stations en winkelcentra. Ook op het strand, Nollebos, parken en speeltuinen mag niet geknald worden. Vuurwerk was al twaalf jaar lang verboden bij het ziekenhuis, zorgcentra en in fiets- en voetgangerstunnels.

In juni vroegen SGP, Groen links, Christenunie en de PvdA in een motie om onderzoek of vuurwerk niet op meer plaatsen geweerd kon worden om de overlast beter tegen te kunnen gaan. De motie kreeg brede steun in de gemeenteraad.

Nu is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente vuurwerk al verboden op openbare plaatsen als dat gevaar, schade of overlast kan geven. Met die regel kan het college plaatsen aanwijzen waar dat verbod ook gehandhaalfd kan worden. In overleg met de politie en op basis van overlastcijfers zijn dat komende jaarwisseling flink meer plaatsen. Het zijn vooral die plaatsen waar jongeren graag samenscholen om hun vuurwerkvoorraden aan te spreken.