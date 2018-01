Vismijn Colijnsplaat boerde goed

Als enige Zeeuwse visafslag steeg de omzet in Colijnsplaat, van 4,3 miljoen euro in 2016 naar 5,3 miljoen euro vorig jaar. De groei van de garnalenhaven is te danken aan meer aanvoerders, aldus Johan van Nieuwenhuizen, directeur van de Ufa. Onder die vismijnorganisatie vallen ook de visveilingen van Stellendam en Scheveningen.

De omzet in Colijnsplaat mag gegroeid zijn, deze vismijn blijft nog wel de kleinste in Zeeland (en van heel Nederland).

Breskens haalde een omzet van 8,6 miljoen euro in 2017 tegen 13,1 miljoen euro in 2016, wat een absoluut topjaar was dankzij goede garnalenvangsten en -prijzen.

De vismijn van Vlissingen, die met Breskens de Zeeuwse Visveiling vormt, hield de omzet nagenoeg gelijk, op 22,3 miljoen euro (tegen 22,9 miljoen euro in 2016). De aanvoer van vis daalde daarentegen met 700 ton tot 4425 ton, wat goedgemaakt werd door goede visprijzen; schol gemiddeld 1,84 euro per kilo (1,59 euro in 2016), tong gemiddeld 9,58 euro (9,60 euro in 2016).