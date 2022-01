Vierentwintig zwaar verwaarloosde chihuahua's vastgebonden aan paal in Geldermalsen

VV 's-Heer Arendsker­ke creatief met nieuwjaars­bor­rel: dan maar online, mét rad van avontuur

'S-HEER ARENDSKERKE - Robin en Alicia Goedegebure-Geensen zitten op het puntje van de bank in hun huiskamer in ’s-Heer Arendskerke. Ze kijken naar de Nieuwjaarsloterij van VV Arendskerke, live via Facebook op zaterdagmiddag. Alicia’s zus, Chantalle is er ook, net als hun oma Johanna Post.

