Podcast | ‘De acceptatie van de VAR komt nu weer onder druk te staan’

De competitie lijkt beslist als het gaat om de titel. Ajax liep averij op in Alkmaar (2-2), maar ook PSV moest genoegen nemen met een punt in Rotterdam. Waarbij de scheidsrechter de gebeten hond was na afloop. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka en Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.

6:00