Veroorzaker dodelijke crash is 38-jarige man uit Vianen

Bij het ongeval dat even voor 15.30 uur plaatsvond, waren drie auto’s betrokken, waarvan er twee volledig verwoest werden. De veroorzaker van het ongeval was volgens de politie de 38-jarige man uit Vianen, die zelf ook om het leven kwam.

De A2 was in de richting vanuit Utrecht naar Amsterdam urenlang dicht voor hulpverlening en onderzoek. Hierdoor ontstonden rondom Utrecht lange files.

Er is nog veel onduidelijk over de toedracht van het ongeval. Mede daarom roept de politie getuigen met beeldmateriaal op dit te delen met het verkeersteam. Een woordvoerster zegt dat het ongeval nog ‘vol in onderzoek’ is. ,,Wij hebben heus onze vermoedens, maar onderzoeken alle scenario’s.” Waarom de man uit Vianen tegen het verkeer inreed is een voornaam punt van onderzoek. Naar verwachting wordt pas na het weekeinde meer duidelijk over de toedracht van het ongeval.