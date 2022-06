Vermiste 75-jarige man bij 's-Heer Arendskerke is gevonden

Maak kans op twee kaartjes voor Concert at Sea

Op Concert at SEA is inmiddels meer te beleven dan op een gewoon muziekfestival. Er treden niet alleen geweldige artiesten op, elk jaar gebeurt er wel iets bijzonders. Zowel op het podium als ervoor. Er rijden, lopen en vliegen straattheateracts over het terrein en er is een uitgebreid assortiment aan eten en drinken met aandacht voor al het lekkers dat Zeeland te bieden heeft.

9 juni