Verhoging wegenbelasting: niemand wil het, maar het is onontkoombaar

Zeeland krijgt ten onrechte elk jaar 10 miljoen euro te weinig uit het Provinciefonds. Dat kan de komende drie jaar worden hersteld als de andere elf provincies gezamenlijk 6,7 miljoen per jaar naar Zeeland schuiven. Maar dan moet de provincie daar zelf nog 3,3 miljoen bij doen. Dat kan door de motorrijtuigenbelasting te verhogen, die in Zeeland lager is dan in Groningen, Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland.

Dat is het advies dat een commissie onder leiding van oud-commissaris van de koningin Geert Jansen van Overijssel heeft uitgebracht aan het Interprovinciaal Overleg (IPO). Volgende week praat het IPO-bestuur, met vertegenwoordigers van alle provincies, daarover in Middelburg.

Tot die tijd wil het dagelijks provinciebestuur van Zeeland niet reageren op het advies. Eerst maar eens afwachten of de andere elf bereid zijn die 20 miljoen euro af te staan. De coalitiepartijen VVD, CDA, SGP en PvdA roepen in koor dat ook zij de beslissing van het IPO-bestuur willen afwachten.

De oppositie is spraakzamer. PVV, D66, 50 Plus en - iets aarzelender - de ChristenUnie zijn tegen een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. ,,Onbespreekbaar", zegt Peter van Dijk (PVV). ,,Wij zijn mordicus tegen." Willem Willemse (50 Plus) is 'geen voorstander van de verhoging' en Jan Henk Verburg (CU) 'gaat vooralsnog niet akkoord', maar beiden willen de 20 miljoen van de andere provincies ook niet mislopen.

De auto is voor Zeeuwen geen luxe maar bittere noodzaak, legt Ton Veraart (D66) uit. Openbaar vervoer is voor velen geen alternatief en de tol in de Westerscheldetunnel jaagt veel Zeeuwse autobezitters op kosten. ,,Daarom is D66 in Zeeland tegen een verhoging van de motorrijtuigenbelasting. Wij gaan in ieder geval niet akkoord." Hij noemt het een 'mooie uitdaging voor het college' om een andere Zeeuwse bijdrage op tafel te leggen.

Geen enkele Zeeuwse partij is enthousiast over een verhoging van de motorrijtuigenbelasting, maar de overige oppositiepartijen zeggen niet bij voorbaat nee. De door de commissie Jansen voorgestelde oplossing maakt Ger van Unen (SP) boos. ,,Ik was behoorlijk ontstemd toen ik hoorde dat anderen weer eens bepalen hoe wij met onze inwoners om moeten gaan. Zo gaat het iedere keer." Het dan maar niet doen, erkent ze, 'is een ander verhaal'.

François Babijn (Partij voor Zeeland) spreekt van 'koehandel'. ,,Het was een simpel verhaal. We hebben recht op meer geld uit het Provinciefonds. Maar nu is het heel ingewikkeld gemaakt."