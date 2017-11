'Vergoeding raadsleden kleine gemeenten moet omhoog'

WISSENKERKE - In de ene Zeeuwse gemeente ontvangen raadsleden vijf keer zoveel geld als in de andere. Daar moet snel een einde aan komen, vinden de gemeenten.

Raadsleden in de gemeente Noord-Beveland ontvangen maandelijks een vergoeding van iets meer dan 250 euro voor hun inzet. Hun collega's in Middelburg, Terneuzen en Vlissingen incasseren 1250 euro per maand.

Die verschillen zijn veel te groot, vinden zij. Raadslid.nu (de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden), de Vereniging van Griffiers en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten willen dat de raadsvergoeding in kleine gemeenten op korte termijn omhoog gaat.

Zij dringen daarop aan in een gezamenlijke brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij wijzen erop dat de werkdruk voor de raadsleden nu al hoog is. Bovendien zou een betere vergoeding mensen over de streep kunnen trekken om zich kandidaat te stellen voor de lokale politiek.

Er wordt al langer gesproken over een betere beloning voor raadsleden in kleine gemeenten, maar het is nog altijd niet geregeld. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen (volgend jaar maart) is 'verder uitstel van de verhoging van de raadsvergoeding in kleine gemeenten niet wenselijk', schrijven de drie verenigingen aan de bewindsvrouw.

Het honorarium van raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Er zijn nu in totaal 9 categorieën. De beloningen lopen daardoor uiteen van 250 euro (zoals in Noord-Beveland) tot ruim 2350 euro per maand in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

,,Dat verschil is flagrant", zegt Dirk Hage, voorzitter van de VVD-fractie op Noord-Beveland. ,,Waarom moet iemand in de grote stad meer krijgen dan iemand die in een klein dorpje werkt? Je doet toch hetzelfde werk. De besluiten en wetten zijn dezelfde. Bovendien heb je in een kleine gemeente geen fractiemedewerkers, waardoor je alles zelf moet doen."

250 euro is 'peanuts', vindt Hage. ,,Je kunt beter een krantenwijk nemen. Ik heb het raadswerk nooit voor het geld gedaan, maar ik onderschrijf wel dat het veel werk is en dat een wat ruimere vergoeding op zijn plaats is. Het werk wordt ook steeds meer."

,,De meeste raadsleden worden gedreven door idealisme: ze willen hun steentje bijdragen aan de maatschappij", zegt collega-raadslid Mark Faasse (BEtrokken Noord-Beveland). ,,Ik denk dat ze het ook zouden doen als het minder was. Tegelijkertijd zou het prettig en niet meer dan terecht zijn als we meer zouden ontvangen. Dat zou ook een vorm van waardering zijn."

Of een hogere vergoeding tot meer kandidaten, betwijfelt Faasse. ,,Je moet geen mensen hebben die het voor het geld doen. Dat is de verkeerde motivatie."

,,Er zijn meer factoren dan alleen de centen", vult Hage aan. Daarbij gaat het onder meer om de medewerking van een werkgever. Wie bijvoorbeeld een dag minder gaat werken vanwege het raadswerk, neemt ook een risico. ,,De vraag is of je na vier jaar kunt terugkeren."

Vergoeding raadsleden per maand:

Noord-Beveland: € 250,82

Kapelle: € 396,33

Borsele, Reimerswaal, Sluis, Veere: € 617,77

Goes, Hulst, Schouwen-Duiveland, Tholen: € 958,91