Veel Zeeuwse wethouders willen door na gemeenteraadsverkiezingen

Weerzinwekkende martelingen in woningen Goe­ree-Over­flak­kee

21 januari Wat was het motief achter de weerzinwekkende martelingen van drie mannen uit Dirksland op Goeree-Overflakkee in de zomer van 2016? De rechtbank trekt er deze week vier zittingsdagen voor uit om daar van de zes verdachten een antwoord op te krijgen. Mogelijk is een partij xtc-pillen in het spel geweest. De aanklacht doet denken aan ware praktijken uit een horrorfilm.